- Peste 200 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost cazate temporar la Caminul cultural din Rosia Montana, dupa ce zeci de case din satul Daroaia au fost inundate vineri seara. Potrivit celui mai recent bilant dat publicitatii de ISU Alba, in satul Daroaia, comuna Rosia Montana, locuit in…

- Peste 200 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost evacuate si cazate temporar in caminul cultural din Rosia Montana, dupa ce zeci de case din satul Daroaia, judetul Alba au fost inundate vineri seara. Multe case au fost avariate si de o alunecare de teren, informeaza ISU Alba. „Un numar…

