Stiri pe aceeasi tema

- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, sotul acesteia, angajat in cadrul Biroului Investitori Relatii Externe, si administratorul unei societati comerciale au fost arestati preventiv joi de Tribunalul Alba, la propunerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). "Tribunalul…

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, sotul acesteia, si el angajat al primariei, si un om de afaceri au fost retinuti de DNA pentru trafic de influenta și complicitate la aceasta infractiune. The post Secretarul general al unei primarii din vestul tarii, reținut dupa ce a primit mita 40.000…

- Laura Sarbu, secretarul general al Primariei Deva, județul Hunedoara, și soțul ei, Hadrian Sarbu, angajat in aceeași instituție in cadrul Biroului Investitori Relații Externe, au fost reținuți joi, 1 aprilie, pentru 24 de ore de procurorii DNA Alba Iulia. Cei doi sunt acuzați de comiterea infracțiunii…

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, si sotul acesteia au fost retinuti de procurorii DNA pentru trafic de influența. Aceștia ar fi primit 40.000 de lei de la un om de afaceri pentru atribuire...

- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, si sotul acesteia au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca ar fi primit de la un om de afaceri suma de 40.000 lei pentru a-si trafica influenta asupra functionarilor din cadrul…

- „In perioada 2020 – 2021, inculpata Sarbu Laura, in calitatea menționata mai sus, beneficiind și de ajutorul soțului ei, Sarbu Hadrian, ar fi primit de la un om de afaceri suma de 40.000 lei și ar fi pretins de la același om de afaceri suma de 7.000 euro pentru a-și trafica influența pe care a pretins…

- Propunerea a fost avansata de ministrului Stelian Ion și avizata de premierul Florin CițuRazvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit in ianuarie 2013 agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, fiind demis in 2018 dupa ce a intrat in conflict cu Liviu…

- Hotararea definitiva in dosarul prin care Institutia Prefectului a solicitat anularea unei hotarari a Consiliului Local Alba Iulia, adoptata in 2018, prin care s-a aprobat majorarea subventiei acordate Societatii de Transport Public cu suma de 1,4 milioane de lei a fost pronunțata definitiv de catre…