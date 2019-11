Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” organizeaza joi, 31 octombrie, incepand cu ora 18.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, un spectacol omagial dedicat sarbatoririi a 100 de ani de la infiintarea liceului militar. Spectacolul artistic va fi sustinut de elevi ai colegiului si…

- Miercuri, 23 octombrie, de la orele 10 și 11, micuții sunt așteptați la Casa de Cultura ” Ion Sangerean” din Ocna Mureș pentru a vedea spectacolul de teatru de papuși „Prințesa Zulufina” in regia și adaptarea lui Cristian Pepino, dupa o poveste scrisa de Baroneasa d’Aulnay. Prințesa Zulufina are la…

- Teatrul de Papusi "Prichindel" din Alba Iulia, care a implinit in aceasta luna 67 de ani de la infiintare, a primit "in dar" la aniversare o mascota, realizata de catre scenograful Raluca Maria Aionitoaie, si care a fost prezentata in premiera in cadrul unei conferinte de presa desfasurata vineri la…

- Cea de-a XIX-a editie a Festivalului National de Folclor „Strugurele de Aur” si-a desemnat castigatorii in cadrul Galei Laureatilor, care a avut loc vineri, 6 septembrie 2019. Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia au rasunat si anul acesta cantece pline de bucurie si sensibilitate.…

- Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” 2019 continua joi, la Alba Iulia. A doua seara de spectacol folcloric a inceput, de la ora 18:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din muncipiu. In cadrul festivalului – concurs, joi, pe scena vor urca 14 soliști vocali și 4 instrumentiști: Nume și…