Alba: Numărul turiştilor în judeţ, în creştere Numarul turistilor care s-au cazat in perioada ianuarie - octombrie 2019 in structurile de primire turistica din Alba a inregistrat o crestere cu 4,9% fata de primele zece luni din anul precedent, fiind preferate hotelurile si pensiunile agroturistice, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Directia Regionala de Statistica (DRS) Alba. Astfel, conform sursei citate, in unitatile turistice din judetul Alba au fost cazati in ianuarie - octombrie 2019 un numar de 173.311 de turisti, inregistrandu-se "o crestere de 4,9 % fata de perioada corespunzatoare din 2018". Numarul turistilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

