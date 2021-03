Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din cursul nopții și al dimineții de vineri au avut loc avarii pe 9 linii de medie tensiune din județul Alba. Echipele DEER s-au deplasat imediat pe teren și au remediat o parte din defecțiunile aparute. La primele ore ale zilei mai sunt nealimentați 1593 utilizatori…

- Astazi, 18 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 123 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Abrud și 1 comunei Bucium. Localitațile din care provin cele 123 cazuri de COVID-19…

- Primaria orasului Zlatna a cumparat o instalatie de daracit si tors lana, pe care a instalat-o in fostul camin cultural din Patrangeni, un sat aparținator. Micul atelier primește lana de la producatorii de pe Valea Ampoiului, din Apuseni, dar și din țara. Este vorba despre o instalație foarte veche,…

- Transalpina de Apuseni este pariul Consiliului Județean Alba pentru dezvoltarea turismului pe un areal extins, afirma președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. ”Aiudul va fi capatul de pornire, dar și locul de sosire, pentru cei care vor veni sa viziteze Transalpina de Apuseni, drumul de…

- Astazi, 11 februarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 71 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, cate 1 a fost atribuit orașelor Campeni și Baia de Arieș și cate 1 comunelor Bistra și Lupșa. Localitațile din…

- Politistii din Abrud impreuna cu angajații RAR au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 6 autoturisme care prezentau defecțiuni. La data de 27 ianuarie 2021, politistii rutieri din Abrud, sprijiniți…