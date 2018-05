Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 23 de perchezitii in judetele Alba (11), Bihor (2), Sibiu (5) si in municipiul Bucuresti (5), la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste un milion de lei, prin evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Alba, activitatile…

- Noua persoane vor fi aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj in urma perchezitiilor efectuate miercuri in mai multe judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Potrivit unui comunicat…

- Politistii au perchezitionat, marti, locuintele a trei medieseni banuiti ca ar fi cauzat un prejudiciu de un milion de lei, prin evaziune fiscala, obtinand banii din consultanta medicala, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.Citeste…

- Opt persoane au fost retinute, in noaptea de miercuri spre joi, din cei 18 suspecti dusi la audieri in urma perchezitiilor facute in judetele Alba, Arad, Bihor, Maramures si Caras-Severin, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei, scrie news.ro.Purtatorul…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in ...

- Doua persoane au fost retinute de politisti in urma a patru perchezitii care au avut loc, luni, in comuna Cosoveni si in orasul Bailesti, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, spalare de bani si folosirea cu rea credinta a bunurilor unor societati, a declarat, marti, pentru AGERPRES,…