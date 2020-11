Alba: 63 de infectări, în ultimele 24 de ore. Situația pe localități! Pana la data de 23 noiembrie 2020, in județ, au fost intregistrate 9105 (+63) de persoane confirmate pozitiv, 6373 de persoane vindecate și 243 de decese. Duminica, in Alba, au fost prelucrate 453 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 120262. In ultimele 24 de ore, au fost depistate 63 de noi cazuri, astfel: Abrud – 2 Aiud – 1 Alba Iulia – 11 Baia de Aries – 2 Blaj – 12 Campeni 2 Cugir – 6 Sebes – 5 Teius – 2 Albac – 1 Blandiana – 1 Bucerdea Granoasa – 1 Daia Romana – 1 Garda de Sus – 3 Horea – 2 Mihalt – 1 Salistea – 1 Sancel – 1 Sasciori – 2 Sibot… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 63 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 63 de noi cazuri: Abrud – 2 cazuri Aiud – 1 caz Alba Iulia – 11 cazuri Baia de Arieș – 2 cazuri Blaj…

- Astazi, 12 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 173 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 232 de noi cazuri: Abrud: 6 cazuri Aiud: 6 cazuri Alba Iulia: 67 cazuri Albac: 1 caz Blaj: 23 cazuri…

- Pana la data de 10 noiembrie 2020, in județ, au fost inregistrate 6813 persoane depistate pozitiv, 4062 de persoane vindecate și 182 de decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 962 de probe, (478 la DSP si 484 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 109722. In…

- La data de 2 noiembrie 2020, la nivelul județului, sunt inregistrate 5456 de persoane confirmate pozitiv, 3041 de persoane vindecate și 150 de decese. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 171 de noi cazuri, astfel: Abrud:2 Aiud:3 Alba Iulia:46 Albac:2 Baia de Arieș:1 Bistra:3 Blaj:13 Calnic:1 Campeni:…

- Pana la data de 31 octombrie 2020, in județ, au fost depistate 5120 de persoane infectate, 2978 vindecate și 141 dedecese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 1007 probe (620 la DSP si 387 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 103333. In ultimele 24 de ore, au…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 25 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 86 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numar de 3 au fost atribuite orașului Ocna Mureș. Localitațile din care provin cele 86 de noi cazuri: Abrud:…

- Pana la data de 25 octombrie 2020, in județ sunt inregistrate 4250 de persoane infectate, 1541 persoane vindecate și 120 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 354 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 98648. In ultimele 24 de ore, au fost depistate…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 1 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 58 de cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 58 de cazuri din județ, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Abrud – 3 cazuri Aiud – 3 cazuri…