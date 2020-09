Alba: 11 infectări în ultimele 24 de ore De la inceputul pandemiei și pana la data de 14 septembrie 2020, la nivelul județului s-au inregistrat 1366 persoane pozitive, 1067 de persoane vindecate și 52 de decese. Duminica, in Alba, au fost prelucrate 338 de probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 67.709. In ultimele 24 de ore, s-au depistat 11 noi cazuri, astfel: Alba Iulia – 9 Cricau (Tibru) – 1 Cugir – 1 Post-ul Alba: 11 infectari in ultimele 24 de ore apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

