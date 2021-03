Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii au disputat un al doilea amical dupa inceperea campionatului. Daca inainte de deplasarea la Slobozia s-au testat cu Dumbravita, astazi pe „Stiinta” a fost randul celor de la Soimii Lipova sa fie invinsi la doua goluri diferenta, scor 2-0. ASU Politehnica a utilizat azi mai multi tineri,…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci capital in contextul luptei pentru accederea play-off-ului Ligii 2 in primul rand. Pe terenul nou promovatei Unirea Slobozia. Alb-violetii cu mai putine minute in primele jocuri oficiale din 2021 au evoluat mai mult azi, intr-un test cu divizionara C…

- Alb-violetii au obtinut o victorie importanta in lupta pentru accederea in play-off-ul Ligii 2 in primul rand. Daca in Cupa, ASU Politehnica a fost eliminata de Astra, in campionat elevii lui Dan Alexa si-au aratat forta in fata Gloriei Buzau, care a fost depasita cu 2-0 pe „Dan Paltinisanu”. Misiunea…

- Alb-violetii au intrat in linie dreapta pentru pregatirea partidei de Cupa cu Astra. Repetitia generala pentru ASU Politehnica s-a consumat contra „lanternei” Ligii 2, Pandurii Tg. Jiu, formatie care a fost depasita cu usurinta de elevii lui Dan Alexa, scor 5-0. Printre marcatorii gazdelor timisorene…

- FC Argeș a terminat in aceasta seara la egalitate, scor 1-1 partida de la Universitatea Craiova din cadrul etapei cu numarul 20 și a ajuns sa stranga 20 de puncte in actuala ediție a Ligii I de fotbal. Inca din primul minut, Universitatea Craiova a inceput in forța, Ofosu a demarat pe partea stanga…

- Cu primarul Gentea in teren, FC Argeș a facut egal cu liderul Ligii I. In plus fața de dificultatea meciului cu una dintre cele mai bune echipe din țara, oficialii și jucatorii piteșteni au trebuit sa faca fața asearași condițiilor meteo destul de grele. In teren, cu lopata in mana, pentru a degaja…

- Aflata in cantonament la Cheile Gradiștei din 18 ianuarie, divizionara secunda CSM Slatina se pregatește sa incheie acest capitol important. Trupa lui Dinu Todoran va parasi maine stabilimentul montan, zi in care iși programase inițial și o prima partida amicala in compania echipei CSM Corona Brașov.…

- ASU Politehnica a reusit sa-si intareasca ofensiva in aceasta iarna. Dan Alexa a dorit un atacant din elita Serbiei si acesta a sosit. E vorba de Pavle Radunovic, varf in varsta de 24 de ani, care in prima parte a sezonului a evoluat la FK Rad Belgrad, in prima liga din tara vecina. Radunovic a […]…