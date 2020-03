ALB ȘI NEGRU. Despre inflexibilitate cu Maria Mocanu Astazi, vorbim despre inflexibilitate. Și ce are de a face titlul cu inflexibilitatea, te intrebi probabil. Totul. E o buna definiție. Atunci cand vezi totul așa: sau alb, sau negru, flexibilitatea ta e cam oxidata. Ce vrea sa zica asta, de fapt? De exemplu, ești strict vegetarian, și crezi ca toți cei care mananca „murdar” se afla cu una sau cateva trepte mai jos decat tine. De fiecare data cand crezi ca faptele, crezurile sau ideile tale sunt „mai bune, mai inteligente, mai corecte sau mai drepte” decat ale celorlalți, ești inflexibil. Inflexibil in ce privește cursul vieții sau ce-ți aduce… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

