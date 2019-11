Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 16 din Liga 2 se disputa in acest final de saptamana, incepand cu duelul de vineri dintre Turris și Ripensia Timișoara. Vezi AICI programul etapei #16Vezi AICI clasamentul Ligii 2 Majoritatea meciurilor se disputa sambata, urmand ca runda sa se incheie duminica, cu derby-ul Rapid…

- George Pușcaș (23 de ani), atacantul formației engleze Reading, a inscris un gol in partida disputata pe terenul echipei Queens Park Rangers, marți seara, in runda cu numarul 13 din Championship, scor 2-2, potrivit Mediafax.Nahki Wells, atacantul lui QPR, a deschis scorul, in minutul 29, insa…

- Tenismenul roman Marius Copil (92 ATP) a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP de 250 de puncte din Antwerp (Belgia), vineri seara, dupa ce a pierdut impotriva fostului lider mondial Andy Murray (243 ATP), scor 3-6, 7-6 (7), 4-6, anunța MEDIAFAX.Partida a inceput cu britanicul…

- Galatasaray joaca ACUM cu Sivasspor, in cadrul etapei a opta din prima liga a Turciei. Partida este liveSCORE pe GSP.ro, iar atacantul roman Florin Andone (26 de ani) este titular. Vezi AICI programul etapei #8Vezi AICI clasamentul din Turcia Falcao nu este in lot pentru aceasta partida, suferind o…

- Foresta Suceava si Aerostar Bacau, principalele pretendente la promovarea in esalonul secund din Seria I a Ligii a III-a, s-au intalnit, ieri dupa-amiaza, pe „Areni”, in Turul al IV-lea al Cupei Romaniei la fotbal. Partida fost una destul de echilibrata si s-a incheiat cu victoria echipei sucevene,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA o plangere penala impotriva a patru miniștri ai Sanatații - Cseke Attila, Eugen Nicolaescu, Nicolae Banicioiu și Vlad Voiculescu pe care i-a acuzat de abuz in serviciu. Situația este șocanta in condițiile in care Vlad Voiculescu este membru al PLUS și…

- Ziarul Unirea In prima etapa a Ligii a 3-a, Viitorul Șelimbar – Unirea Alba Iulia | “Alb-negrii”, impotriva unei nou promovate ambițioase Cu un nou staff tehnic, Mihai Manea fiind instalat antrenor principal, Unirea Alba Iulia debuteaza, vineri, 23 august, la ora 18.00, la Cisnadie, impotriva unei nou…