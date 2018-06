Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a adresat joi mai multe jigniri consilierilor USR spre finalul sedintei de Consiliu General, numindu-i „javre”, „fraieri”, „bulangii” si „animale”, pentru ca acestia au votat impotriva unui proiect de hotarare privind acordul CGMB pentru cooperarea dintre Consiliul Local…

- Fundația “Renașterea” organizeaza miercuri, 30 mai, de la ora 11:00, la sediul COSR, langa Arcul de Triumf, o conferința de presa, care are ca tema lupta impotriva cancerului la san. De asemenea, pe 9 iunie, in Parcul Herastrau, are loc o cursa de susținere a acestei cause. La conferința de presa și…

- Copiii care beau suc de fructe sunt predispusi la probleme de obezitate, sugereaza noi cercetari. Considerat pâna de curând o optiune sanatoasa, sucul de fructe consumat în exces poate deveni daunator organismului prin continutul ridicat de zahar. Studii recente realizate…

- O echipa de oameni de stiinta din Statele Unite susține ca a descoperit, in urma cercetarilor pe animale de laborator, medicamentul care ar putea opri raspandirea cancerului pancreatic si a altor tipuri de tumori, potrivit unui studiu publicat miercuri, 16 mai, in jurnalul Science Translational Medicine.…

- Facand o comparatie cu celelalte Universitati de Medicina si Farmacie din tara, UMF Iasi se situeaza pe primul loc atat in privinta numarului de proiecte aprobate cat si a sumei totale primite pentru finantarea proiectelor: Anul trecut, UMF Iasi a obtinut in competitia FDI 2017 o finantare de 545.000…

- Bronzul Diviziei A1 la volei feminin 2018, lupta intre CSM Targoviște și Știința Bacau. In Divizia A1 la volei feminin urmeaza etapa a 28-a, a 10-a și ultima din faza a doua a campionatului. Campioana CSM București joaca luni cu Agroland Timișoara și va sarbatori primul titlu național din istoria clubului,…

- Un nou tratament impotriva cancerului de plamani a redus mortalitatea pacienților cu 51%, anunța Asociatia Americana pentru Cercetarea Cancerului, citata de Agerpres. Noua terapie consta in combinarea unui medicament cu chimioterapia. Noul tratament testat de compania Merck pe 616 pacienti ar putea…

