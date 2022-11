Stiri pe aceeasi tema

- Donarea de sange a devenit un obicei al jandarmilor dambovițeni. Astazi, 10 noiembrie, mai mulți angajați din cadrul Jandarmeriei Dambovița au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina din orașul Targoviște și au donat sange, in contextul lipsei acute de sange din țara. „Jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- Jandarmii valceni s-au alaturat campaniei ,,Doneaza sange! Salveaza o viața” organizata la nivel național de Jandarmeria Romana. Astazi și maine, jandarmii valceni vor avea o misiune in plus, aceea de a darui picaturi de viața. Inca de la primele ore ale dimineții, jandarmii au mers la Centrul de Transfuzie…

Peste 100 de jandarmi brasoveni au donat sange in cadrul campaniei nationale "Doneaza sange! Salveaza o viata!", ce s-a desfasurat, zilele acestea, la toate unitatile Jandarmeriei Romane, potrivit Agerpres.

- Astazi, 9 noiembrie a. c. jandarmii vranceni au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea in calitate de donatori voluntari de sange. Și in anii precedenți, cadrele inspectoratului s-au implicat in activitați de donare de sange, astfel incat la nivelul instituției acest gest a devenit o tradiție.…

- VESTI BUNE… Unui barbat in varsta de 46 de ani din judetul Vaslui i-a fost montat un defibrilator cardiac subcutanat, interventia chirurgicala fiind o premiera pentru spitalele din regiunea Moldovei. Vasile Adumitroaei facea sport saptamanal si pana cand a cazut din picioare pe terenul de fotbal nu…

- Ministerul Sanatații incheie un protocol cu Patriarhia Romana, pentru asistența religioasa in spitale. Care sunt obiectivele Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a intalnit joi, 22 septembrie, cu o delegație a Patriarhiei Romane, condusa de secretarul Sfantului Sinod, episcopul vicar Varlaam Ploieșteanul,…

Peste 120 de tineri din Mizil au donat sange in cadrul Campaniei „Doneaza sange! Salveaza o viața!" inițiata de Patriarhia Romana.

- F.T. Potrivit centralizarii efectuate la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, privind activitatile derulate in primul semestru al anului, angajatii institutiei au intervenit la mai mult de o suta de sesizari facute prin intermediul Numarului Unic „112”, la acestea participand…