Stiri pe aceeasi tema

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021,

- Inaintea acestui proces civil, procurorul general al statului New York echivalentul ministrului regional al justitiei , Letitia James, a transmis din nou vineri instantei supreme locale sute de pagini de documente de acuzare impotriva lui Donald Trump si a doi dintre fiii sai, Donald Jr si Eric.Procesul…

- Panama va intensifica expulzarea migrantilor care intra in tara prin padurea Darien, la frontiera cu Columbia, in incercarea de a opri valul record de migranti in drum spre Statele Unite, a anuntat vineri guvernul, scrie AFP, citat de Agerpres."Vom intensifica actiunile vizand cresterea treptata…

- Sindicaliștii de la Finanțe anunța ca sunt la un pas de a incepe greva generala. Maine, 5 septembrie 2023, la București, Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe a convocat Consiliul Național, organul de conducere colectiv care poate decide declanșarea grevei generale la nivel national, ca reacție…

- Sindicaliștii de la Finanțe anunța ca sunt la un pas de a incepe greva generala. Maine, 5 septembrie 2023, la București, Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe a convocat Consiliul Național, organul de conducere colectiv care poate decide declanșarea grevei generale la nivel national, ca reacție…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat joi ca a deschis un proces impotriva companiei SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, pentru discriminarea la angajare a refugiatilor, informeaza Reuters și Agerpres.

- Procesul penal va deveni mai eficient, iar judecarea cauzelor se va desfașura cu mai puține tergiversari. In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat modificarile la Codul de procedura penala și Codul contravențional, care vor permite instituțiilor de drept sa instrumenteze dosarele intr-un termen…

- Omul de afaceri Pavel Sangeorzan a fost dat in judecata de administrația locala din Telciu și s-a ales și cu un dosar penal, fiind trimis in judecata de procurori, din cauza ca a construit ditamai imobilul in comuna, in regim de inalțime P+1E, fara autorizație de construire. Procesul civil s-a finalizat…