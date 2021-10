Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au publicat, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența ale cazurilor noi de COVID-19 confirmate in ultimele 14 zile și raportate la mia de locuitori, valabile pentru data de 10 octombrie 2021. Potrivit sursei citate, nu mai puțin…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au publicat, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența valabile in data de 8 octombrie la nivelul celor 102 unitați administrative-teritoriale din județul Mureș. Potrivit sursei citate, 28 de localitați mureșene se afla in "scenariu…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au anunțat, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența COVID-19 valabile luni, 4 octombrie, in cele 102 unitați administrativ-teritoriale ale județului Mureș. Potrivit sursei citate, la data raportata 16 localitați se aflau in "scenariu…

- 14 localitați din județul Mureș au rata de incidența zero in funcție de numarul de cazuri noi de COVID-19 raportate in ultimele 14 zile, au anunțat duminica, 3 octombrie, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro. Conform sursei citate, cele 14 localitați…

- 13 localitați din județul Mureș sunt in "scenariu roșu" potrivit datelor publicate sambata, 2 octombrie, de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro. Astfel, cele 13 localitați care au o rata de incidența COVID-19 mai mare de 3 la mie reprezentand…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au anunțat vineri, 1 octombrie, pe pagina de Facebook a instituției, ratele de incidența COVID-19 aferente celor 102 localitați ale județului, calculate in funcție de numarul de cazuri noi inregistrate in ultimele 14 zile la mia de locuitori. (Redacția)…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au publicat luni, 27 septembrie, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența COVID-19 aferente celor 102 localitați ale județului, calculate in funcție de numarul de cazuri noi inregistrate in ultimele 14 zile la mia de locuitori.…

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Mureș au publicat duminica, 26 septembrie, pe pagina web a instituției, www.aspms.ro, ratele de incidența COVID-19 aferente celor 102 localitați ale județului, calculate in funcție de numarul de cazuri noi inregistrate in ultimele 14 zile la mia de locuitori.…