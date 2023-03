Alarmă la Banca Națională a României. Personalul din interiorul clădirii a fost evacuat Pompierii intervin, marți, la sediul Bancii Naționale Romane, ca urmare a unei sesizari. Sunt degajari de fum la sediul BNR. „Intervenim ca urmare a unei sesizari privind degajare de fum la sediul BNR. Din informatiile preliminare rezulta ca in urma unei intreruperi in alimentarea cu energie electrica in zona respectiva, la sediul BNR au pornit generatoarele de curent, care au eliberat emisii de gaze (fum)”, transmite ISU. Pompierii fac verificari in sediul BNR. Nu sunt persoane ranite. O parte din personalul din interiorul cladirii a fost evacuat din motive de siguranța. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

