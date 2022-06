Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma, in urma cu puțin timp, in Orașelul Copiilor din București. In aceste momente, traficul este blocat, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție. Un troller suspect a fost gasit in zona respectiva și in aceste momente este verificat de catre specialiști. Iata care este…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza sambata, 21 mai, ca in cursul zilei de vineri, 20 mai, au intrat pe teritoriul Romaniei 85.472 de persoane, dintre care 8.823 de cetateni ucraineni, in crestere cu 0,1 fata de ziua precedenta.Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.536…

- In data de 23.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 82.784 de persoane, dintre care 5.130 cetateni ucraineni (in scadere cu 23,9 % fata de ziua precedenta). Potrivit anunțului oficial facut de Poliția de Frontiera, pe la frontiera cu Ucraina…

- Zece refugiați din Ucraina care au incercat sa ajunga in Romania, pe munte, in zapada, frig și ceața, sunt cautați de zeci de persoane, in Maramureș. Poliția de Frontiera Sighetu Marmației a fost sesizata ca mai multe persoane s-au ratacit pe Muntele Pop Ivan. Apelul telefonic a venit de la o femeie.…

- Autoritatile din Maramures si Ucraina au demarat, marti, o ampla actiune de cautare a unor persoane posibil ratacite pe Muntele Pop Ivan, in timp ce incercau sa ajunga din Ucraina in Romania. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei a fost sesizat telefonic de catre o femeie…

- De la inceperea razboiului din Ucraina, declansat de Rusia, 480.466 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, iar 4.137 au solicitat azil, potrivit datelor furnizate sambata de Politia de Frontiera si ministerul de Interne. Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca, in ultimele 24 de ore, 64 de…

- Miercuri, 16 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 15.286 cetateni ucraineni in usoara crestere de 0,4 fata de ziua precedenta , anunta Politia de Frontiera. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- 425.786 de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie, pana luni, 14 martie, informeaza marți Poliția de Frontiera , intr-un comunicat. Potrivit autoritaților, luni, prin punctele de frontiera, au intrat in Romania 13.769 de ucraineni, in scadere cu 4,8 %…