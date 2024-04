Stiri pe aceeasi tema

- Alain Delon nu va face apel la plasarea sa sub tutela consolidata, scrie BFMTV. Actorul "are incredere in tutorele desemnat de instanta", a adaugat avocatul sau. Decizia a fost luata in cadrul unei audiente care a avut loc joi, la tribunalul judiciar din Montargis (Loiret), potrivit news.ro

- Vedeta internaționala a filmului francez Alain Delon a anunțat marți, prin intermediul avocatului sau, ca nu va face apel impotriva plasarii sale sub tutela consolidata, masura decisa saptamana trecuta de un judecator din centrul Franței, potrivit AFP.

- Alain Delon, in varsta de 88 de ani, a fost pus sub tutela de catre instanța de justiție, conform unei surse citate de BFMTV și confirmata de CNews. The post DECIZIE JUDECATOREASCA Alain Delon a fost plasat sub tutela judiciara first appeared on Informatia Zilei .

- Actorul francez fusese plasat sub protectie juridica inca din ianuarie, cand a fost desemnat un reprezentant legal "pentru ingrijirea sa medicala". Acea masura a fost "transformata joi intr-o tutela consolidata", potrivit sursei mentionate, transmite AFP preluat de Agerpres."Acest lucru inseamna ca…

- Actorul francez fusese plasat sub protectie juridica inca din ianuarie, cand a fost desemnat un reprezentant legal "pentru ingrijirea sa medicala". Acea masura a fost "transformata joi intr-o tutela consolidata", potrivit sursei mentionate, transmite AFP preluat de Agerpres."Acest lucru inseamna ca…

- Alain Delon, un monstru sacru al cinematografiei franceze, in varsta de 88 de ani si grav bolnav, a fost plasat sub „tutela consolidata” de un judecator de la un tribunal specializat in litigii care privesc protectia persoanelor, a dezvaluit o sursa familiarizata cu acest dosar, informeaza AFP.

- O evaluare a starii de sanatate a lui Alain Delon a fost efectuata sambata, au anuntat avocatii celebrului actorului francez si ai fiului sau Anthony, fara a fi insa de acord cu privire la concluziile care urmeaza sa fie extrase din aceasta, informeaza marti AFP. Așa cum se știe, cei trei copii ai starului…

- Alain Delon nu si-a pierdut luciditatea, contrar celor afirmate de fiii sai, si este doar afectat din punct de vedere fizic, afirma avocatul sau Christophe Ayela intr-un interviu acordat publicatiei Le Parisien.