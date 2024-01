Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a inițiat un proces impotriva Ministerului Sanatații, solicitand urgent emiterea normelor de aplicare pentru Legea nr. 65 din 22 martie 2022, care reglementeaza asistența medicala in regim mobil. Marți, 16 ianuarie 2024, are…

- Fuga primarului din Baia Mare a readus in discuție achiziția brațarilor electronice, care permit monitorizarea in orice moment a persoanelor judecate in procese penale, dar și a celor impotriva carora au fost emise ordine de protecție.

- Verificarea PRAM (Protecție și Remediere Avariilor la Instalațiile Electrice) este o procedura esențiala pentru asigurarea siguranței și conformitații instalațiilor electrice. Aceasta verificare trebuie efectuata la intervale regulate pentru a preveni riscurile de electrocutare, incendii sau deteriorare…

- Fundasul de la OCG Nice, Youcef Atal, a fost trimis vineri in judecata. Plasat sub supraveghere judiciara, Atal va trebui sa apara in fata unui judecator, la 18 decembrie, potrivit Agerpres.Dupa ce publicat pe retelele de socializare un mesaj al unui predicator palestinian care cerea „o zi neagra…

- Dupa ce a fost adoptat de Senat, proiectul de lege privind extinderea ordinului de protecție va ajunge la Camera Deputaților, in acest caz for decizional. Initiativa legislativa este menita sa extinda ordinul de protectie la toate formele de violenta fizica, dar si psihica, cum ar hartuirea online,…

- Dragoste cu nabadai: Un barbat de 51 de ani s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal dupa ce a devenit violent și și-a amenințat soția Dragoste cu nabadai: Un barbat de 51 de ani s-a ales cu ordin de protecție și dosar penal dupa ce a devenit violent și și-a amenințat soția La data de 13 noiembrie…

- Guvernul elvetian a decis sa nu revoce inainte de 4 martie 2025 statutul de protectie pentru cetatenii ucraineni care fug de razboiul din tara lor, potrivit unui comunicat al executivului de la Berna, transmite Reuters.