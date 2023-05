Al treilea val de atacuri asupra Kievului în 24 de ore Cel puțin o persoana a murit la Kiev și trei au fost ranite dupa ce resturi care ar fi cazut de la o drona rusa distrusa au lovit marți dimineața o cladire de apartamente inalte și au provocat un incendiu, au declarat oficialii din capitala ucraineana. Atacul asupra Kievului a fost al treilea in 24 de ore și a avut loc dupa un atac rar in timpul zilei de luni, care a facut ca oamenii sa se adaposteasca, relateaza The Guardian. Administrația militara din Kiev a anunțat ca doua etaje superioare ale cladirii au fost distruse și ca ar putea fi inca oameni sub daramaturi. Primarul Vitali Klitschko… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

