Al treilea test de coronavirus pentru tânărul din Prigoria, internat la Institutul „Matei Balș” Tanarul, de 25 de ani, din Prigoria, Gorj, primul roman infectat cu noul coronavirus așteapta rezultatul celui de-al treilea test, in urma probelor recoltate de cadrele medicale de la Institutul „Matei Balș”. Daca rezultatul va fi negativ, atunci barbatul ar putea fi lasat sa plece acasa, in județul Gorj. Acesta nu va reveni la domiciliu, ci la un hotel sau la un spital, unde va ramane pana cand familia sa va ieși din izolarea de 14 zile. Cadrele medicale de la Institutul „Matei Balș” insista cu analizele, dat fiind faptul ca la nivel international mass-media a prezentat cazul unor pacienți declarați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

