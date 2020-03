Al treilea deces din cauza coronavirusului pe teritoriul României In aceasta seara, s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 și in data de 20 martie [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

