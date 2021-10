Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 110.539 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 83.504 reprezinta prima doza, 7.466 - doza a doua si 19.

- S-a redeschis centrul de vaccinare de la Baza Sportiva Bradu. Aici se administreaza trei tipuri de vaccin anti-COVID: Pfizer, Moderna și Janssen. Programul este zilnic intre orele 08.00 – 14.00. Informații la numarul de telefon: 0790239163, intre orele 08.00 – 14.00. Persoanele care se vaccineaza impotriva…

- Incepe administrarea dozei a III-a de vaccin impotriva COVID-19 la centrul de vaccinare al Spitalului Militar din Timișoara. „Avand in vedere evoluția epidemiologica severa și necesitatea asigurarii protecției maximale a cetațenilor impotriva pandemiei COVID-19, incepand cu data de 28 septembrie, la…

- Un numar de 334.022 de doze de vaccin anti-COVID au fost distribuite in centrele de vaccinare si la medicii de familie din judetul Brașov. Dintre acestea peste 316.000 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Brașov s-au administrat 315.548 de doze de vaccin impotriva COVID-19. In centrele de vaccinare din judet si la medicii de familie, numarul de doze de vaccin administrate pana in data de 31 iulie 2021 este de 315.548 (+191…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 691 de vaccinuri dupa cum urmeaza: 3 – Moderna, 4 – AstraZeneca, 311 – Johnson&Johnson și 372 – Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de sapte vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 588 de vaccinuri: 8 Moderna, 6 AstraZeneca, 279 Johnson&Johnson și 295 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un vaccin. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…