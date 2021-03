Stiri pe aceeasi tema

- El a compus capodopera ”De-ar fi sa vii”, una dintre cele mai difuzate melodii din muzica ușoara romaneasca, tot el i-a orchestrat lui Dan Spataru toate melodiile, inclusiv ”Drumurile noastre”, a lansat-o pe Elena Carstea și i-a facut singurul album lui Gil Dobrica. Artistul a acompaniat cu propria…

- Madalina Ghenea, 33 de ani, filmeaza la Roma alaturi de celebrul actor Al Pacino, care va implini 81 de ani pe 25 aprilie. Regizorul Ridley Scott a distribuit-o pe frumoasa actrița romana in filmul „House of Gucci”, pentru a o interpreta rolul marii dive Sophia Loren, relateaza cotidianul italian La…

- O tanara romanca a fost injunghiata de propria fiica in varsta de doar 14 ani. Totul s-a petrecut in Italia, acolo unde este stabilita familia. Mama injunghiata de propria fiica Scenele cumplite din familia de romani s-au intamplat in Miradolo Terme, Italia, o comuna din provincia Pavia. Fata de 14…

- Dupa alegerile din noiembrie, a petrecut zile întregi pe TikTok, Facebook și YouTube, devenind îndoctrinata în lumea QAnon. În ziua investirii lui Biden, era convinsa ca daca președintele ales Joe Biden va prelua funcția, Statele Unite se vor transforma literalmente într-o…

- O romanca stabilita in Spania a vrut sa-și vanda fiica minora unui cuplu, in vederea casatoriei cu un baiat. In schimbul copilei, femeia a solicitat 3.000 de euro, informeaza observatornews.ro , care citeaza okdiario.com . La data de 8 ianuarie, prin intermediul aplicației Messenger, minora i-a spus…

- La doar 20 de ani, fiica Andreei Esca se poate lauda cu o reușita extraordinara. Din banii proprii, Alexia Eram și-a ficut un cadou de Craciun de care merita sa fie mandra: si-a cumparat propriul sau apartament.