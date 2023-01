Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo și-a vandut unul dintre cele 5 Baloane de Aur. Starul portughez, ajuns la Al-Nassr in Arabia Saudita, și-a scos la licitație prestigiosul trofeu caștigat in 2013, in scop caritabil. Ronaldo a donat cel de-al doilea Balon de Aur cucerit in cariera catre fundația Make-A-Wish, din Londra.…

- Lionel Messi – Cristiano Ronaldo e duelul stelelor, in Arabia Saudita, a fost anuntat oficial de PSG, pe site-ul clubului. Partida va avea loc pe 19 ianuarie. Acesta este data la care campioana Frantei va intalni o echipa formata din jucatori de la Al-Nassr si Al-Hilal. Meciul va avea loc pe 19 ianuarie,…

- Cristiano Ronaldo a fost prezent in tribune, la primul meci dupa transferul lui Al-Nassr. Starul lusitan a fost surprins apaludandu-si cochiepierii, dupa primul gol marcat in partida cu Al Taee. Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr, insa nu a putut evolua in prima partida a sauditilor. Desi si-a manifestat…

- Transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr inca nu a fost inregistrat! Oficialii sauditi au facut anuntul si au dezvaluit faptul ca starul lusitan inca nu poate evolua pentru noua sa echipa deoarece exista prea multi jucatori straini in lot. Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr, fiind prezentat…

- Cristiano Ronaldo nu poate juca pentru Al-Nassr in urmatorul meci! Starul portughez este suspendat pentru doua etape, din perioada in care era jucatorul celor de la Manchester United. Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de doua etape și o amenda de 50.000 de lire sterline, dupa ce, pe data de 9…

- Prima reactie a lui Cristiano Ronaldo, dupa ce a semnat contractul colosal cu Al-Nassr. Starul portughez a semnat un contract valabil pana in anul 2025. Cristiano Ronaldo s-a aratat incantat de alegerea facuta si a promis ca va face totul pentru a obtine rezultate cat mai bune la noua echipa. Prima…

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…