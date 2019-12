Stiri pe aceeasi tema

- Marian Tuduran a fost investit oficial subprefect al judetului Iasi. El a depus juramintul, la fel ca toti cei nominalizati la functiile de prefect si subprefect de Guvernul Orban, in sistem videoconferinta. Marcel Vela, ministrul Afaceilor Interne, a asistat la ceremonie.

- Leonard Dimian este oficial prefectul județului Buzau. Acesta a depus, astazi, juramantul, in cadrul ceremoniei de investitura ce a avut loc in Sala Filipescu a Consiliului Județean Buzau. Investirea s-a facut in sistem videoconferința, organizata de MAI. „Vreau sa mulțumesc primului ministru Ludovic…

- Edilul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, i-a propus prim-ministrului Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Capitalei, dar i-a transmis o replica si ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, dupa ce acesta a declarat ca...

- Intr-o scrisoare plina de revolta și indignare, adresata premierului Ludovic Orban, o serie de scriitori și oameni de cultura care au lucrat foarte mulți ani in domeniul cultural, mass-media sau relații publice in MAI, il acuza pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca vrea cu orice preț sa desființeze…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, l-a intrebat pe ministrul de Interne, Marcel Vela, in ce stadiu se afla cu desecretizarea raportului privind intervenția forțelor de ordine din 10 august.Citește și: Sorina Matei acuza PRESIUNI fara precedent de pe filiera Iohannis - Hellvig: Este impusa…

- Pentru protejarea cetatenilor pot fi angrenati si jandarmii, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, marti seara, in contextul cazului tinerei drogata si violata intr-o cladire abandonata din Giurgiu. "Pot fi angrenati in protejarea cetatenilor jandarmii, care in judetele respective sunt…

- Echipa lui Ludovic Orban a participat luni seara la ceremonia de depunere a juramantul la Palatul Cotroceni, dupa ce Executivul a primit in plenul reunit votul de investitura al Parlamentului. Cei 16 miniștri care vor forma Cabinetul Orban au depus pe rand juramantul, ministrul Afacerilor Interne, Marcel…

- Principalele evenimente din saptamana 4 - 10 noiembrie: *** Parlamentul urmeaza sa se reuneasca luni pentru a vota investirea Guvernului Orban. Ministrii propusi de premierul desemnat, Ludovic Orban, au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei dintre cei…