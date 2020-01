Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 23.000 de pasari de la o ferma avicola din orasul Seini au fost eutanasiate si urmeaza a fi incinerate, dupa ce a fost confirmat un focar de gripa aviara la o doua societate comerciala situata pe aceeasi platforma industriala agrara, a informat, duminica, prefectul judetului Maramures, Nicolae…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramures s-a intrunit in sedinta, dupa confirmarea bolii, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala din Bucuresti, in focarul secundar de gripa aviara de la Seini. ”Dupa ce am fost anuntat de catre DSVSA Maramures cu privire la suspiciunea bolii…

- Peste 22.000 de pasari din ferma din Maramureș unde a fost confirmat cel de-al doilea focar de gripa aviara au fost omorate. Autoritațile au stabilit ca cele doua ferme in care a aparut gripa aviara au folosit același mijloc de transport pentru dejecții, relateaza Mediafax. Potrivit unui comunicat al…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a intrunit in ședința, dupa confirmarea bolii, de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala din București, in focarul secundar de gripa aviara de la Seini. ”Dupa ce am fost anunțat de catre DSVSA Maramureș cu privire la suspiciunea bolii…

- Aproximativ 18.600 de pasari dintr-o ferma autorizata din Seini vor fi sacrificate dupa ce s-a descoperit prezenta virusului gripei aviare H5N8. Reprezentantii Directiei de Sanatate Maramures au precizat faptul ca acest virus nu este periculos pentru oameni. Rares Pop, director Directia de Sanatate…

- Autoritațile sanitar-veterinare din județul Maramureș vor incepe, miercuri, procedura de eutanasiere și incinerare a pasarilor din ferma de gaini ouatoare din Seini, in care a fost confirmata gripa aviara, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Prefecturii Maramureș, transmis miercuri,…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a intrunit in ședința, dupa confirmarea bolii, respectiv a virusului gripei aviare H5N8 de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala din București, la o societate comerciala din localitatea Seini. ”S-a aprobat planul de masuri pentru combaterea…

- Focarul de gripa aviara s-a confirmat a fi la o ferma de pasari din Seini. Inspectorii DSV au dispus masura sacrificarii tuturor animalelor. In seara de marti, 14 ianuarie, a sosit incineratorul pus la dispoziție de ANSVSA. Plan de masuri adoptat pentru combaterea influenței aviare Comitetul Local pentru…