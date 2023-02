Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir a pierdut al doilea meci de verificare al iernii, 1-2 (0-2), cu divizionara secunda CSȘ Șelimbar. Meciul a inceput practic de la 0-2, elevii lui Claudiu Niculescu marcand rapid prin Visic (4) și Gele (11). Primul mitan, intre echipe aflate in stadii diferite de pregatire a fost dominat…

- CSC Dumbravita are pana acum un parcurs fara greseala in amicalele din 2023. Astazi, alb-verzii antrenati de Cosmin Stan s-au impus in fata celor de la Soimii Lipova intr-un joc disputat pe terenul de la Pischia (jud. Timis). In lipsa infrastructurii sportive din zona, terenul din satul Pischia a fost…

- Astazi, de la 14:00, CSA Steaua, liderul din Liga 2, a disputat un meci amical cu CS Viitorul Daești (locul 5 in Seria 6 din Liga 3), scor 5-0 pentru trupa lui Daniel Oprița. Nu mai mult de 100 de spectatori au asistat la duelul disputat pe terenul 4 din Complexul Sportiv Steaua. S-a jucat pe sintetic,…

- CSC Dumbravita a sustinut primele doua amicale ale iernii pe arena Motorul din… Arad. Dupa un 4-1 concludent cu juniorii U19 de la UTA, banatenii au invins pe acelasi teren, dar in nocturna, divizionara C, Gloria Lunca Teuz Cermei. A fost un meci spectaculos incheiat cu scorul de 3-2, Alexandru Piftor,…

- Astazi, de la ora 10:30, Rapid va infrunta echipa maghiara Kecskemeti, locul 2 in campionatul din Ungaria. Este al doilea amical al iernii pentru elevii lui Adrian Mutu, dupa 3-2 cu Sariyer. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Iosif Popescu sunt in Antalya și transmit de la fața locului cele…

- Prezent la un turneu demonstrativ de fotbal in sala, Adrian Ilie a facut o radiografie a fotbalului romanesc. Fostul internațional, implicat in prezent in impresariat, dezvaluie ca reprezentați ai unor cluburi din strainatate il cauta pentru a-i pune intrebari despre jucatorii din Liga 1. ...

- Și totuși noul antrenor nu aduce rezultatele mult așteptate de conducerea clubului. E o realitate, sunt doar infrangeri și nu știm cata rabdare vor mai avea cei din conducere. Minaur a pierdut azi cu Pandurii Targu Jiu, scor 2-1, golurile echipei caștigatoare fiind marcate de Florin Rasdan și Paul Mitrica,…

- Nationala Romaniei si-a incheiat aventura de la EURO 2022 cu un esec, 28-32 cu Germania, in ultima etapa din grupa principala II. Cu aceasta infrangere, selectionata lui Pera nu mai poate scapa de locul al 6-lea in grupa. Romania a debutat cum nu se putea mai bine in meci si s-a distantat imediat la…