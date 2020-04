Stiri pe aceeasi tema

- Barbat, 30 ani din județul Bihor.Data internarii: 10.04.2020 Spitalul Clinic Municipal Oradea- Boli Infecțioase, iar in 17.04.2020 este transferat pe secția ATI. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 09.04.2020. Data confirmarii: 10.04.2020.Data deces: 23.04.2020.Comorbiditați:…

- Deces nr. 352 Barbat, 64 ani din judetul Arad. Data internarii: 08.04.2020 – Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad – sectie gastroenterologie; pe 10. 04.2020 este transferat la ATI. Data recoltare: 11.04.2020 Data rezultatului: 11.04.2020. Data deces: 14.04.2020. Antecedente: AVC hemoragic, hemiplegie…

- O femeie de 40 de ani, din judetul Vaslui a murit in urma infectarii cu noul noronavirus. Femeia a fost internata pe 28 martie la spitalul din Vaslui, iar starea ei de sanatate a avut o evolutie fulminata.

- O femeie de 70 de ani din Iasi a murit din cauza coronavirus, decesul sau fiind anuntat, luni, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Femeia intrase in contact cu un caz confirmat si era internata in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, potrivit news.ro.Grupul de Comunicare Strategica a…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR din cauza infecției cu COVID-19 a ajuns la 157: A murit o femeie de 70 de ani din Iași Inca un deces a fost confirmat de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 157 Deces 157 Femeie, 70 ani din jud. Iasi. Persoana contact…

- Statistica oficiala: Deces 66 Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino. Data confirmarii: 28.03.2020 Data deces: 29.03.2020 Ancheta epidemiologica este in curs. Deces 67 Barbat, 69 de ani,…

- A avut loc al 18-lea deces al unui pacient cu coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj, care avea afecțiuni preexistente. Este o femeie din județul Cluj, internata in data de 20 martie in Spitalul din Huedin. „Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020…

