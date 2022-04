Un nou convoi francez cu autospeciale de interventie si materiale medicale a ajuns, ieri seara, in hubul umanitar de la Suceava, urmand ca marti sa fie preluat de partea ucraineana si transportat la Cernauti. Convoiul, condus de un detasament al FORMISC (divizie militara a Securitatii civile), cuprinde 100 de pompieri francezi si a transportat 12 masini de pompieri si 12 autospeciale de interventie, patru camioane cu 50 de tone de echipamente, in special echipamente de inalta tehnologie de cautare si salvare si materiale de stingere a incendiilor. „Am facut 2.500 de kilometri de la Paris, am trecut…