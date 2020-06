Stiri pe aceeasi tema

- Simina pare mai libera ca oricand, de cand relația ei și cu cantarețul Whats'Up s-a incheiat, ba chiar a decis sa se ocupe de o noua afacere, dar nu singura. N-ai sa crezi cine o ajuta pe blondina sa duca la capat sarcinile zilnice.

- Șoc in lumea tenisului! Tenismanul georgian Nikoloz Basilasvili risca intre unu si trei ani de inchisoare sau intre 200 si 400 de ore de munca in folosul comunitatii, potrivit codului penal din țara sa.

- Hannelore a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. Fosta soție a lui Bogdan, cel alaturi de care și-a testat iubirea in Thailanda, arata total diferit. Și-a schimbat look-ul și s-a „tunat”.Tanara și-a pus acid hialuronic in buze și a avut o intervenție de marire a sanilor,…

- Dani Mocanu este implicat intr-un nou scandal. De aceasta data, celebrul manelist a fost prins sub influența bauturilor alcoolice la volan. Cu doar cateva minute sa fie reperat in trafic, artistul a petrecut fix cu polițistul pe care, recent, l-a amenințat. Cantarețul este ferm convins ca a fost “lucrat”…

- Un satmarean este acuzat de tentativa de omor calificat dupa ce a incalcat ordinul de protecție, și-a urmarit fosta soție și a dat cu mașina peste ea. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de...

- Magistratii de la Judecatoria Medgidia au decis arestarea preventiva a aunui barbat, de 40 de ani, din Cernavoda, acuzat ca si a violat fosta sotie si ca sustras mai multe bunuri din curtea unui vecin."Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia. Dispune arestarea preventiva a inculpatului,…

- Aceasta spune ca ii este teama sa stea in aceeasi casa cu fostul ei sot, care ar fi foarte violent, scrie vremeanoua.ro. Cei doi sunt din comuna Deleni, iar femeia spune ca sambata dimineata s-a trezit cu fostul ei sot in locuinta, plasat sub izolare, desi barbatul avea ordin de restrictie. El s-a intors…