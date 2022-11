Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa și canalizare”, finanțat prin PNRR, care vizeaza sprijinierea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa și/sau de canalizare.…

- Cand vorbesc despre China, politicienii noștri (dar și de aiurea) nu uita sa precizeze niciodata despre doua lucruri: sistemul de supraveghere electronica și sistemul creditului social. Desigur, cele doua sunt intrepatrunse și amandoua sunt date ca exemplu negativ pentru limitarile aduse libertații…

- Statul ajuta cu pana la 1.900 de euro famiile modeste pentru a se racorda la sistemul public de canalizare. Banii se dau prin Programul „Prima Conectare” și ajung la operatorii de apa/canal. Din aceasta saptamana, bacauanii – persoane singure sau familii modeste din punct de vedere financiar, cu venituri…

- Ministerul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat marți, 1 noiembrie, lansarea programului ”Prima conectare”.Prin acest program, populația cu venituri mici va fi sprijinita sa se branșeze la rețelele de apa și canalizare.Programul ”Prima conectare” face parte din investițiile și reformele…

- Ieri, 26 octombrie, s-a realizat o ședința de lucru cu directorii tuturor unitaților de invațamant din județul Bacau, care a vizat punerea la punct a unor aspecte ce privesc „Programul pentru scoli al Romaniei 2017 – 2023”, program finanțat de Consiliul Județean Bacau, in cadrul caruia mai mult de 60.000…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca in perioada 1 noiembrie – 15 decembrie 2022, Administratia Fondului pentru Mediu va derula Programul „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare”, finantat din Planul National…

- Șaizeci de voluntarii de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau și de la Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret, unii insoțiți de copiii lor, au dat o mana de ajutor in campania Let’s do It 2022. Imparțiți pe echipe, au fost prezenți in mai multe zone din județ: in municipiul Bacau (pe malul drept…

- „Este o perioada propice lucrarilor pe domeniul public și nu ne permitem sa pierdem nicio zi. Nu peste mult timp va veni sezonul rece, iar șantierele trebuie inchise, termenele respectate”, spune viceprimarul Liviu Miroșeanu. Pe strazile Arcadie Șeptilici, Valea Alba, Martir Crișan, precum și in zona…