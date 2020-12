Ajutor APIA pentru viticultori Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) Salaj primește in aceasta perioada cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemie. APIA informeaza ca a fost aprobata Schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia de coronavirus. Solicitanții vor depune o singura cerere de solicitare a ajutorului de stat in perioada 4 – 14 decembrie, inclusiv, la APIA Salaj. Bugetul alocat… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

