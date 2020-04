Stiri pe aceeasi tema

- Google afișeaza in aceasta perioada o serie de doodle-uri dedicate luptei impotriva coronavirusului (covid 19).Astazi, 8 aprlie Google dedica un Doodle in semn de multumire lucratorilor serviciilor de urgența.Coronavirusul s-a raspandit pe tot globul.

- Potrivit Caon.ro, care citeaza conducere spitalului din Caransebeș, doi angajați ai magazinelor Lidl din cartierul Pipirig și din centrul orașului Oțelu Roșu, au ieșit pozitive! Cei doi depistați pozitiv sunt soț și soție, amandoi din Oțelu Roșu, barbatul lucrand la Lidl Caransebeș, iar soția acestuia…

- CARANSEBEȘ – Testele de care managerul spitalului, Adrian Cican, vorbea in aceasta dimineața, pentru doi angajați ai supermarketului din cartierul Pipirig și din centrul orașului Oțelu Roșu, au ieșit pozitive! Cei doi depistați pozitiv sunt soț și soție, amandoi din Oțelu Roșu, barbatul lucrand la Lidl…

- Marea Britanie are nevoie sa aduca de urgenta muncitori in agricultura est-europeni, pentru ca altfel fructele si legumele de pe campurile tarii vor ramane neculese, potrivit The Guardian, scrie „Adevarul”. Concordia, agentul principal de recrutare din Marea Britanie, afirma ca est-europenii trebuie…

- Ziarul Unirea Noi masuri pentru prevenirea COVID-19 la Alba Iulia: Bazinul Olimpic și activitațile in Talcioc INCHISE pana la sfarșitul lunii. Alte hotarari Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Alba Iulia intrunit astazi, 11.03.2020, la solicitarea Viceprimarului cu atribuții de…

- Toate scolile in care sunt raportate cazuri de infectii cu noul coronavirus vor fi inchise! Ministerul Educației a transmis o procedura de urmat in toate unitațile de invațamant in cazul confirmarii unui elev cu coronavirus.„Vreau sa precizez ca suspendarea cursurilor se va realiza de catre…

- Intreg judetul Gorj se afla sub lupa specialistilor. O ancheta epidemiologica a fost deschisa dupa ce un tanar de 25 de ani, din localitatea Prigoria, a fost confirmat cu coronavirus. Tanarul este de altfel, primul roman infectat cu Covid-19.

- Epidemia de coronavirus se raspandeste in Italia! A patra victima a Covid-19 este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Nordul tarii intra in carantina pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului: scolile s-au inchis, universitatea, slujbele din biserici au fost suspendate,…