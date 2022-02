Stiri pe aceeasi tema

- Drama refugiaților din Ucraina care au lasat totul in urma și au plecat in Romania in urma izbucnirii razboiului, dar și greutațile prin care trec ucrainenii care au ramas acasa i-au impresionat pe romanii stabiliți in regiunea Lyon, din Franța. Aceștia s-au mobilizat exemplar și in scurt ...

- Ucrainenii continua sa fuga din calea razboiului și cauta refugiu in Romania. La fiecare punct de trecere a frontierei este o impresionanta desfașurare de forțe pentru a-i ajuta pe toți acești oameni.

- Uniunea Polonezilor din Romania condusa de deputatul Ghervazen Longher a sarit in ajutorul refugiaților ucraineni inca din prima zi. ”Poporul ucrainean se afla intr-o situație disperata. Ucrainenii au nevoie de ajutorul nostru. Ca un gest firesc de solidaritate umana, Uniunea Polonezilor din Romania…

- Organizația din Lugoj a Uniunii Ucrainenilor din Romania face un apel la toți cetațenii de a acorda sprijin umanitar ucrainenilor din zonele afectate de conflict. “Putem sa ne exprimam solidaritatea cu poporul ucrainean aflat la grea incercare in aceste momente prin donații de produse.…

- Ucrainenii care se refugiaza in Romania, prin punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, Tulcea, sunt ajutati si printr-un cunoscut ONG din Constanta, Centrul pentru Resurse Civice, condus de Cosmin Barzan, activist cu state vechi.

- Ucrainenii care incearca sa scape din calea invadatorilor ruși sunt intampinați de voluntari romani la punctul de trecere a frontierei din Sighet și primesc imediat oferte de cazare, insa majoritatea se afla doar in tranzit prin Romania.

- „Sunt dispus sa ii ajut pe toți care imi ies in cale.Ajut, deja am luat legatura. Nu este nevoie sa inchiriez inca. Sunt acolo ajutoare (la Vama Siret - n.red.). Sunt persoane (refugiați - n.red.) care vor veni cu autocare la București. Pot caza 400 de persoane.La Vama Siret am o pensiune unde intra…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi. Oameni din toata Romania se mobilizeaza pentru a fi solidari cu cei afectați de razboi.