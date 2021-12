Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.600 de producatori care s-au inscris, in acest an, in programul de susținere a producției de legume in spații protejate pentru obținerea ajutorului de 2.210 euro/1.000 mp au fost respinși de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, deoarece nu au indeplinit condițiile de eligibilitate.…

- Reluarea programului Tomata, dar și un program de susținere a cultivatorilor de legume in spații protejate in ciclul doi de producție se numara printre prioritațile Ministerului Agriculturii pentru anul trecut, a anunțat Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu, la deschiderea…

- Dupa un an dezastruos pentru legumicultorii romani, in mare parte determinat și de implementarea deficitara a Programul de susținere a cultivarii de legume in spații protejate, acum, noul ministrul al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, promite ca in 2022 lucrurile vor sta cu totul altfel. In prima parte…

- Plațile pentru ajutorul de minimis acordat producatorilor care cultiva Legume in spații protejate se vor face incepand cu data de 15 decembrie, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Agriculturii Adrian Oros. Banii vor ajunge la beneficiari prin intermediul Agenției de Plați și Intervenție pentru…

- Productia de porumb boabe obtinuta de pe 1,529 milioane hectare – aproape 60% din suprafata insamantata in primavara – a depasit 8,4 milioane de tone, in timp ce recolta de floarea-soarelui totalizeaza 2,97 milioane de tone de pe 97% din suprafata recoltata, respectiv 1,21 milioane hectare, potrivit…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat astazi prin intermediul unui comunicat ca in ședința Guvernului din data de 22 octombrie 2021 a fost aprobata HG-ul pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume…

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri o Hotarare privind suplimentarea bugetelor pentru programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate si pentru programul de sustinere a productiei de plante aromatice, pentru acest an, potrivit unui comunicat remis de Ministerul Agriculturii…

- Subvenția pentru legumele cultivate in spații protejate a fost majorata cu 210 euro pana la 2.210 euro /1.000 mp, potrivit unei hotarari de Guvern adoptate, astazi, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltariir Rurale (MADR). In Programul de legume in spații protejate s-au inscris 14.271 de beneficiari…