- Manifestarile dedicate Zilei Culturii Naționale organizate in cadrul Liceului Teoretic "Lucian Blaga" din Reghin au continuat miercuri, 19 ianuarie, prilej cu care au fost abordate aspecte din opera eminesciana. „Activitatea de la Liceul Teoretic Lucian Blaga a fost dedicata aniversarii a 172 de ani…

- Partidul Național Liberal (PNL) Mureș propune reabilitarea, prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a bisericilor de lemn din Reghin și Cuștelnic, a anunțat vineri, 14 ianuarie, Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș. "In 80 de ani, din județul Mureș au disparut 160 de…

- Potrivit IPJ Mures, aseara, politistii din Reghin au fost sesizati cu privire la faptul ca, in incinta unei locatii din localitate, ar avea loc o petrecere privata, incalcandu-se astfel prevederile Legii 55/2020. Politistii s-au deplasat la fata locului unde au constatat faptul ca cele sesizate se confirma,…

- In primele 11 luni ale anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Mureș au fost incadrate in munca 3393 persoane, dintre care 1653 femei. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 1625 au peste 45 de ani, 444 au varsta…

- Actualul pod rutier din Luduș care leaga cele doua maluri ale raului Mureș a fost construit in anii 1973-1974 dupa inundația din 13-15 mai 1970, deci are o vechime de aproape 50 de ani de funcționare in regim de intensa circulație. Cu o lungime de 136 de metri, cu cinci deschideri, partea carosabila…

- In aceasta toamna, continuand sa inoveze in centrul de cercetare și dezvoltare iFOR, producatorul roman de tractoare IRUM a lansat doua utilaje upgradate pentru piața romaneasca și internaționala. TAF 690 S5 și TAGRO echipat forestier, sunt cele doua utilaje ieșite de pe liniile de producție ale fabricii…

- Cvartetul de coarde "Tiberius" va susține un concert joi, 11 noiembrie, de la ora 19.00 in Sala Mare a Palatului Culturii. Iubitorii muzicii vor avea parte de un program compus din Cvintetul cu pian in Mi bemol Major op.44 de R. Schumann, "Divertissement a la Hongroise" la patru maini in sol minor op.54…

- Consilierii județeni au aprobat miercuri, 3 noiembrie, intr-o ședința extraordinara de lucru, cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Largirea unui tronson de drum județean DJ 154E Reghin (DN15) – Solovastru – Jabenița – Adrian – Gurghiu…