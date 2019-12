Ajunul anului nou: 7 alimente sanatoase si norocoase de mancat de Revelion. Ai grija sa nu-ti lipseasca de pe masa

Stiri pe aceeasi tema

- Acizii grasi de tip Omega 3 sunt esentiali pentru sanatatea ta. Insa poate fi dificil sa-i oferi organismului astfel de nutrienti, prezenti, in mod natural, mai ales in carnea grasa de peste. Pentru a ne pastra mintea si trupul sanatoase, specialistii in nutritie ne recomanda sa mancam…

- In sezonul rece, tindem sa ne schimbam obiceiurile alimentare si sa mancam alimente mai bogate in grasimi. Este un lucru firesc, explica specialistul in nutritie Adelina Vrapcea. Iarna, organismului ii trebuie mai multa energie pentru a-si pastra temperatura, astfel ca ne putem permite sa mancam putin…

- Doua mari lanturi de retail, Carrefour si Auchan, au anuntat de curand ca incep sa colecteze si sa recicleze uleiul alimentar folosit, ca parte din strategia de sustenabilitate si preocupare fata de mediu. Initiativa este mai mult decat binevenita, avand in vedere ca la nivel national nu sunt foarte…

- Miezul de nuca este nu doar foarte gustos, ci și sanatos. Nu folosi nucile numai in prajituri, ci consuma-le și ca atare, pe post de gustare, pentru a beneficia de toate proprietațile lor. Nucile sunt benefice in cazul persoanelor care sufera de afectiuni cardiace. Despre nuci se stie ca sunt alimente…

- Dar, 'daca ar fi sa o fac din nou, as face-o din nou instant, deoarece cui ii pasa? Daca iti permiti, ce mai conteaza?', a declarat el presei. 'Indiferent daca am pierdut doua miliarde de dolari, cinci miliarde de dolari sau mai putin, nu conteaza. Nu-mi pasa. Fac asta pentru tara. O fac pentru oameni',…

- Intr-o placuta zi de toamna am luat la pas strazile prafuite și sparte ale asezarii de pe malul Dunarii. Prin oras vezi multi varstnici si foarte putini tineri. Doar pe la terasele de pe faleza mai intalnesti reprezentantii noii generatii, sorbind molcom cate o cafea. In aer pluteste o atmosfera…

- PSD ia in calcul sa voteze in Parlament orice guvern al opoziției, indiferent de coloratura sa politica și indiferent de numele premierului, au zis surse din conducerea PSD, dupa ce a trecut motiunea de cenzura. Potrivit variantei luata in calcul in PSD, este in interesul social-democratilor ca toate…

- In Romania, trenurile intarzie din orice motiv. Peste 7.000 de minute in fiecare zi. Iarna se contracta sinele, vara se dilata, iar cand ploua se rup cablurile și copacii Peste 7.000 de minute in fiecare zi. La atat se ridica intarzierile adunate prin garile Romaniei. Este şi unul dintre motivele…