Din cauza creșterii alarmante, inregistrata in ultimele zile, a cazurilor de COVID-19, Municipiul Aiud a ajuns astazi, 22 martie 2021, la un indice de incidenta de 5,99 la mia de locuitori. Conform noilor recomadari ale DSU și Ministerului Sanatații este RECOMANDABIL ca localițile, in care indicelele de incidența atinge 6.00 la mia de locuitori, sa fie carantinate. Deci probabil ca Aiudul, care in acest moment se afla la doar o sutime de a atinge valoarea 6.00, sa fie carantinat in zilele viitoare. Principalele restricții care se vor impune in cazul carantinarii: se vor identifica toate persoanele…