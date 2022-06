Airsoft sau Paintball – ce să alegi? Pentru cei care nu cunosc fenomenul, orice joc care folosește replici de arme arata la fel. Cu toate acestea, cei care joaca paintball sau participa la lupte cu arme tip airsoft știu cel mai bine cat de diferite sunt cele doua jocuri. Pornind de la arme și muniții, la scenarii de joc sau chiar pana la regulile stabilite de jucatori, vorbim despre doua lumi complet diferite. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

