Airbus şi Boeing concurează pentru a furniza avioane de 5,3 miliarde dolari companiei italiene ITA Grupul aeronautic european Airbus este favorit sa castige licitatia de miliarde de dolari pentru noua flota de aeronave a Trasporto Aereo SpA (ITA), succesorul Alitalia, a anuntat duminica publicatia italiana Corriere della Sera, transmite Bloomberg. Directorii ITA nu au luat inca o decizie finala si discuta si cu grupul american Boeing Co, sustine Corriere citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Desi Airbus este favorit, Boeing ar putea oferi “o oferta fara precedent, cu reduceri de pana la 70% la pretul avioanelor’, se arata in articolul aparut in Corriere della Sera. Licitatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

