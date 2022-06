Airbus a efectuat miercuri zborul inaugural al celui mai nou şi mai mare avion de linie cu corp îngust, A321XLR Avionul de pasageri cu doua motoare a decolat dintr-o fabrica din Hamburg, Germania, dar va fi supus testelor mai bine de un an, inainte sa intre in serviciu in 2024. Airbus prezinta A321XLR ca o completare care va schimba jocul flotei sale inguste, facand posibil ca operatorii aerieni sa deserveasca rute pe distante lungi in mod profitabil, mai degraba decat sa forteze pasagerii sa zboare indirect, prin hub-uri destinate avioanelor mari. A321XLR poate zbura 4.700 de mile marine (8.700 km), cu 15% mai departe decat cel mai capabil avion cu corp ingust actual, permitand companiilor aeriene sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

