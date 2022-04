Aici „au stat” soldații ruși: Cum arată tranșeele radioactive de la Cernobîl (VIDEO) Soldații ruși au sapat tranșee in solul extrem de radioactiv al zonei de excludere a Cernobilului cand au controlat centrala nucleara, a confirmat joi un oficial ucrainean pentru postul Voice of America (VOA), finanțat de SUA. Forțele ruse au capturat centrala de la Cernobil, locul celui mai mare dezastru nuclear din lume, in prima zi a invaziei Rusiei asupra Ucrainei, pe 24 februarie. S-au retras pe 31 martie, cand Rusia și-a repoziționat forțele departe de capitala ucraineana Kiev, scrie themoscowtimes. Evgen Kramarenko, directorul agenției de stat ucrainene care gestioneaza zona de excludere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

