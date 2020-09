Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagine? Din ce in ce mai frecvent, vedetele publica fotografii cu ele din copilarie. Fie pentru a raspunde unei provocari, fie pentru a-și aduce aminte cu bucurie de vremurile in care grijile nu erau atat de copleșitoare. Ai recunoscut-o? Cine este vedeta din imagine? Anna Kournikova (39 de ani) se numara și ea printre aceste vedete. Sportiva a publicat cea mai recenta imagine din copilarie la sfarșitul lunii septembrie a anului 2018. Fotografia este insoțita de un mesaj de incurajare pentru femei, mesaj in limba rusa apreciat de urmaritorii sai. In ciuda faptul ca nu a caștigat niciodata un titlu la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

