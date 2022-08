Ai nevoie de bani rapid: folosește-ți mașina pentru a primi un împrumut Uneori, te poți gasi intr-o situație in care ai nevoie urgenta de bani. Circumstanțele fac imposibila obținerea unui imprumut bancar tradițional. O soluție poate fi sa folosești mașina ca garanție sau, cu alte cuvinte, sa iți amanetezi vehiculul. Acesta iți poate permite sa scapi de probleme in orice moment. Transforma-ți mașina in numerar cu ajutorul unei instituții financiare nebancare. Experții companiei sunt gata sa iți ofere o evaluare gratuita și fara obligații, iar banii ii vei primi in maxim 24 de ore. Iți poți vinde mașina pentru numerar sau o poți folosi ca garanție pentru un imprumut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne incarcam din cand in cand, daca nu chiar zilnic, bateria telefonului, in mașina. Indiferent daca avem de facut un drum lung cu mașina, sau daca suntem blocați in trafic, imediat cum vedem ca ni se descarca telefonul, conectam cablul la portul USB al mașinii și il punem la incarcat. Deși…

- Conducatorii auto trec destul de des prin benzinarii pentru a-și alimenta mașinile. In zilele noastre, automobilele sunt din ce in ce mai performate și mai complexe, iar de multe ori proprietarii acestora nu le folosesc la capacitatea maxima. De exemplu, nu mulți șoferi știu la ce folosește orificiul…

- Un autoturism a luat foc duminica, 19 iunie, pe Autostrada Transilvania. Din fericire, proprietarul mașinii a fost ajutat de un alt participant la trafic sa țina flacarile sub control pana la sosirea pompierilor.

- Cod Rutier 2022. Ce poți pați daca iți colantezi mașina intr-o alta culoare decat cea trecuta in talon. Multe persoane pot deveni plictisite de culoarea propriei mașini sau sunt nevoite sa o colanteze in cazul in care se angajeaza in anumite domenii precum taximetria. Colantarea mașinii intr-o alta…

- Lustruirea masinii este un serviciu de care ai nevoie dupa fiecare eveniment rutier, dar si pentru a reda stralucirea vopselei la un anumit interval de timp. Exista o multime de ateliere in care profesionistii iti pot asigura o lucrare garantata. Partea cea mai buna este ca, folosind instrumentele si…

- Spalarea masinii necesita bani, timp si efort. Paradoxal, dintre toate acestea, timpul este cel mai pretios. Cand mergi la spalatorie, depinzi de prezenta altor clienti care au ajuns inaintea ta, de profesionalismul angajatului care iti spala masina si de calitatea produselor utilizate. In schimb, daca…

- Sa pleci in excursie cu mașina in Europa este un vis implinit pentru multe familii. Și cum vara este doar la o aruncatura de baț deja poți sa incepi planificarea unei excursii in cele mai frumoase țari de pe continentul nostru batran. Pe langa asta, ar fi bine sa ai grija de cuibul pe care il lași in…

- Un barbat s-a imprumutat 400 de euro de la un pitestean si si-a lasat autoturismul drept garantie. La momentul restituirii sumei, a avut insa parte d o surpriza. Individul a refuzat sa-i dea inapoi masina. Ba, mai mult, l-a amenintat ca i-o va incendia daca nu-i da si documentele autoturismului.