Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 31 de ani, Ilona Brezoianu se mandrește cu cariera ei in actorie. Recent, ea a fost invitata in podcastul „Vin de-o poveste” a lui Radu Țibulca, acolo unde a dezvaluit cați bani caștiga din actorie pe luna, inainte de pandemie. Ilona Brezoianu și-a inceput cariera de actrița la un an dupa…

- Si-a dat fostul iubit in judecata pentru ca voia sterse de pe Facebook pozele cu ei doi. Decizia instantei a surprins-o pe o tanara din Sibiu. Si-a dat fostul iubit in judecata pentru ca voia sterse de pe Facebook pozele cu ei doi. Decizia instantei a surprins-o pe o tanara din Sibiu O poveste…