- Stapanii animaluțelor de companie trebuie sa iși cunoasca mai bine prietenii de apartament. Pisicile sunt cele care prefera deseori sa trimita semnale sau diverse mesaje prin mai multe gesturi. Acestea trebuie privite profunde de catre aparținatori pentru ca fiecare lucru are o insemnatate mare pentru…

- Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piata muncii, se contureaza drept o posibila solutie de flexibilizare a muncii si de facilitare a tranzitiei la munca de la birou. Un procent de 78% dintre angajati sunt deschisi sa lucreze doar 4 zile pe saptamana si cred…

- Intreținerea spațiilor de lucru nu ar trebui sa te mai ingrijoreze. In loc sa investești sume importante in produse profesionale și aparatura, iar la finalul zilei sa nu te mulțumeasca modul in care arata birourile, mai bine lasa totul in seama specialiștilor. O firma de curațenie iți poate oferi servicii…

- Wout van Aert, 27 de ani, caștigatorul de sambata al Omloop Het Nieuwsblad, prima cursa clasica a anului, și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina, observand ca razboiul pune in umbra ciclismul. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a caștigat sambata prima clasica a sezonului, Omloop Het Nieuwsblad, cu un atac…

- Farfuriile au zburat și victoria a fost clara! In a doua ediție de Chefi fara limite din 22 februarie 2022, echipele au luptat pentru imunitatea de grup. Proba nu a fost deloc ușoara, ei fiind nevoiți sa aiba in farfurie trei ingrediente: lichior mastic, pudra de mastic și smochine.

- Direcția de Soluționare a Contestațiilor nu se mai afla la ANAF, conform Hotararii de reorganizare a Ministerului Finanțelor publicata in Monitorul oficial. A trecut la minister. Acest lucru trebuia sa se intample de anul trecut, dar s-a tot prorogat termenul .