Agrointeligența: Agricultura de precizie aduce puncte suplimentare pentru finanțare prin Submăsura 4.1 Toamna aceasta se va publica ghidul pentru obținerea de finanțare nerambursabila pentru ”Investiții in exploatații agricole” din cadrul Programului național de dezvoltare rurala finanțat prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, transmite agrointeligenta.ro. Potrivit agrointeligenta.ro, ghidul aduce detaliile de ordin tehnic și cuprinde setul de informații necesare solicitantului pentru pregatirea, derularea și implementarea proiectului. Fermierii […] The post Agrointeligența: Agricultura de precizie aduce puncte suplimentare pentru finanțare prin Submasura 4.1 appeared first on… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin promovarea unor proiecte fezabile, prin Submasura 4.2a – Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, antreprenorii romani vor putea obtine noi fonduri europene cu valori maxime de cate 800.000 euro-1,5 milioane euro pentru afaceri in procesarea fructelor, cum ar fi productia…

- Fermierii mici și mijlocii din Romania vor beneficia de acces imbunatațit la finanțare datorita noilor fonduri acordate prin intermediul Agricover Credit IFN de catre Banca Europeana de Investiții (BEI). Este...

- Printr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Barna Tanczos, Asociația Romana pentru Iluminat (A.R.I.) critica modul in care a fost redactat Ghidul de finanțare al Programului pentru sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public.…

- Comisia Europeana a publicat o serie de recomandari privind accesul la concerte si alte evenimente culturale, pentru a asigura reluarea in siguranta a activitatilor in sectoarele culturale si creative in intreaga UE, anuntand cand va publica si ghidul de finantare al firmelor.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a informat primariile, printr-o scrisoare, ca au fost epuizate fondurile din PNDL pentru anul Post-ul Guvernul nu mai are bani pentru dezvoltarea rurala! 125 de investiții din județ, in pericol apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, avanseaza ideea unui nou Plan National de Dezvoltare Locala, el afirmand ca poarta, in teritoriu, discutii cu primarii liberali pentru a afla de la acestia care ar fi cele mai bune metode de finantare a unor proiecte locale din fonduri guvernamentale,…

- ​Fermierii români vor putea obține noi fonduri europene, cu valori maximale de câte 350.000 de euro - 1,5 milioane de euro pe proiect, pentru achiziții de utilaje agricole, instalații pentru irigații și energie, amenajari, softuri specifice și altele, printr-o linie de finanțare care urmeaza…

- Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala" Strategia de Dezvoltare Locala GAL FDZR Bargau-Calimani APEL DE SELECTIE Masura de finantare M 4, Domeniu de interventie 6B - Investitii in infrastructura soc ...