Agricover Holding anunță rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului 2023 Agricover, liderul pieței de agribusiness din Romania, raporteaza venituri din Agribusiness de 1,06 miliarde lei, credite și avansuri acordate de segmentul Agrifinance de 2,96 miliarde lei (in valoare nominala la 30 iunie 2023) și un profit operațional consolidat de 7,51 milioane lei pentru primele șase luni ale anului 2023, anunța compania intr-un comunicat. Astfel, numarul fermierilor care au folosit serviciile Grupului a atins un nivel record de 10.587, in creștere cu 6,4% in iunie 2023 fața de decembrie 2022. Sectorul agricol din Romania și piețele globale de inputuri și produse agricole sunt… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

