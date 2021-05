S-a dat verdictul in cazul agresoarei Cristinei Joia. Femeia care a lovit-o pe prezentatoarea emisiunii “Visuri la cheie” in urma cu șase luni, la ieșirea dintr-un supermarket din București a fost condamnata la un an și trei luni de inchisoare cu suspendare pentru lovire și alte violențe. In plus, agresoarea trebuie sa-i plateasca vedetei de la PRO TV 10.000 de euro daune morale. „In baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni, termen stabilit in conditiile art. 92 din Codul penal si care va curge…